Oscar Regueiro: "Mi hermano Lolo no va a ser un número más de la represión policial"

Bajo la consigna “No fueron incidentes, fue represión”, un grupo de vecinos y allegados (no familiares, se aclaró) de César “Lolo” Regueiro, protestaron cortando la zona de acceso y bajada de la Autopista en la rotonda de Diagonal 74 y 120.

El reclamo, que se extendió durante casi dos horas, se dio en un nuevo pedido de justicia por el hincha de Gimnasia que tenía 57 años y que falleció en el marco de la trágica noche del jueves 6 de octubre en el recordado Gimnasia-Boca.

Tras la muerte de “Lolo” tanto familiares como sus allegados siguen reclamando por lo ocurrido, y el próximo domingo realizarán un homenaje en Plaza Moreno, al cumplirse un mes de su deceso.

Esta mañana, en diálogo con La Redonda 100.3, el hermano de "Lolo", Oscar Regueiro, señaló que "nosotros no somos piqueteros ni nos gusta joderle la vida a la gente que usa la Autopista para ir a trabajar, pero pasa que vemos tantas injusticias, escuchamos tantas mentiras, que no tenemos otra herramienta que salir a protestar. Nos mienten en la cara y todo se tapa. Por eso, nos preguntamos, nosotros ¿qué hicimos mal?. Solo fuimos a ver un partido de fútbol".

Asimismo, Regueiro agregó que "la Justicia nos tapa todo. Mi hermano no aparece en ninguna de las cámaras que registraron todo. Al entrar y salir de la cancha se los ve a sus hijos, su nieto, que estaban con él y sin embargo a mi hermano no se lo ve, como si fuese un fantasma. Los videos fueron editados. Hay cámaras donde se ve a nuestra gente amiga y a Lolo no se lo ve en ninguna. Es una tomada de pelo. ¿Nos les llama la atención?. Yo solo les digo que mi hermano no va a ser un número más de la represión policial. Que les quede bien claro a Berni, a los abogados, al fiscal".

