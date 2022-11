Qatar 2022: Argentina derrotó a México por 2 a 0, mantiene viva la ilusión y se acerca a octavos

VIDEO. Con dos golazos de Messi y Enzo Fernández, el seleccionado de Scaloni se recuperó del traspié del debut. El equipo argentino tuvo un trabado primer tiempo, casi sin llegadas al arco rival. La albiceleste se enfrentará a Polonia el próximo miércoles a las 16 horas.

El sueño intacto. La Selección argentina venció 2-0 a México por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022 y quedó segundo detrás de Polonia a falta de un encuentro.

En un colmado Estadio Lusail, el más grande de la Copa del Mundo, la Scaloneta se quedó con el triunfo gracias a los goles de Messi a los 19 minutos del segundo tiempo, y otro a los 43 de Enzo Fernández. Ambos golazos. La Selección pudo recuperar la memoria y reponerse a la frustración del estreno en el Mundial de fútbol de Qatar.

El primero, para romper el cero, Messi recibió por el centro, en solitario, y sacó un latigazo cruzado que abrió el marcador.

Los primeros 45 minutos no fueron buenos para el seleccionado nacional. Impreciso, nervioso y sin mucha claridad, no pudo romper la paridad de su rival y se fue al descanso 0 a 0. Este partido en el marco de la segunda sin mucha claridad, no pudo romper la paridad de su rival y se fue al descanso 0 a 0. Este partido en en el marco de la segunda presentación en el Grupo C, convertido en una final para definir su futuro en la competencia

Segundo tiempo con modificaciones Iniciado el complemento

Lionel Scaloni movió el banco en busca de respuestas: Enzo Fernández tomó el lugar de Guido Rodríguez en la mitad de la cancha. En tanto minutos después Julián Álvarez y Nahuel Molina ingresaron por Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel.

A los 19 del complemento explotaron los corazones albicelestes: habilitación de Di María para Messi, que de frente al arco remató cruzado para poner el 1-0 para la selección argentina.

Con la ventaja en el marcador, el seleccionado empezó a manejar la pelota. Salieron Di María y Mac Allister para el ingreso de Cuti Romero y Exequiel Palacios.

Argentina, que jugaba más adelantado, ahora se repliega un poco con los cambios y apuesta a esperar a un México que sume piezas adelante

Primer tiempo casi sin llegadas al arco

El arbitro inició las acciones y desde el minuto cero se juega con dientes apretados.

En la primera acción quedó un jugador argentino adolorido: Argentina perdió la pelota en la mitad de la cancha y en el retroceso en velocidad, Montiel intentó proteger la pelota y recibió un golpe de Alexis Vega, que quiso ganarle la posición y le puso el brazo en la cara. El lateral quedó golpeado en el rostro. El mexicano fue amonestado.

A los 9 minutos el primer aviso fue de México: un tiro libre de tres cuartos de cancha cruzó toda el área, nadie la pudo empujar y se fue al saque de arco.

Cuando el reloj marcó el minuto 10, la hinchada Argentina ovacionó a Diego Armando Maradona un día después de que se cumplieran dos años de su muerte

Cerca de los '20 El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, estuvo efusivo muy atento a los movimientos de sus jugadores. Partido cerrado en el estadio Lusail.

Pasada la media hora la albiceleste tuvo una chance en los pies de su capitán: desde la derecha, con un ángulo cerrado, Messi probó al arco en un tiro libre que intentó meterlo por encima de Ochoa, pero el arquero despejó con los puños y luego recibió una falta. Fue el primer remate al arco mexicano del conjunto argentino.

Cerca del final de la primera parte Lautaro Martínez resolvió desviado al ganar en lo alto en un lanzamiento desde la derecha de Messi, que había recibido corto en el tiro de esquina. Fue el segundo ataque nacional, en una pobre actuación en los primeros 45.

