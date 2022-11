Mariano Cowen es el nuevo presidente de Gimnasia

Le ganó las elecciones a la agrupación de Julio Chaparro por 10 puntos: 2659 a 2125 votos. Medina hizo una floja elección. Los comicios se realizaron en el Polideportivo de la calle 4. Votó un 38 por ciento del padrón. El presidente Gabriel Pellegrino no estuvo presente.AUDIOS. Testimonios de Cowen, Arrien y Robustelli.

Los socios de Gimnasia eligieron a Mariano Cowen como presidente por los próximos tres años, en una jornada extensa que no tuvo la concurrencia esperada, tal cual sucedió hace tres años con la reelección de Gabriel Pellegrino, signada por la continuidad de Diego Maradona como entrenador.

De esta manera, tras perder dos elecciones consecutivas, Cowen se convirtió en el titular albiazul. “Estoy muy emocionado. No me avergüenza reconocer que lloré”, dijo quien fuera delantero de las juveniles del club. “No llegué porque no tenía condiciones, pero la vida me tenía preparado algo mejor”sostuvo mientras se abrazaba con sus flamantes compañeros de Comisión Directiva.

Cowen, al frente de “Transformar Gimnasia” se impuso con el 53,76% de los votos (2659) a Julio Chaparro, candidato de “Hacer Tripero”, quien alcanzó un 42,9% (2125) escrutadas la totalidad de las mesas. Lejos, de esos números estuvo Edgardo Medina, quien con la Lista del Pueblo sumó un porcentaje mínimo (2,4%) y muy temprano reconoció su derrota y valoró la experiencia.

La jornada comenzó con cierto retraso y las 9.35 comenzó la votación tanto en el gimnasio principal del Polideportivo “Víctor Nethol” como en el contiguo Salón “Héroes de Malvinas”.

Fueron 43 mesas disponibles para los 12.474 socios en condiciones de votar. Apenas 3 minutos después de iniciada la elección, votó Esteban Chumbita, candidato a vicepresidente tercero en la lista de Chaparro. El primero de los presidenciales en votar fue Julio Chaparro a las 11.05. Luego, a las 12.02 emitió su sufragio Mariano Cowen y a las 12.57 fue el turno de “Toto” Medina.

A las 10.20 se suscitó la primera discusión por si se votaba solo con carnet o también con DNI para acreditar la identidad del asociado, tal cual el requisito que pedía la página oficial del club a los votantes. Más allá de los reclamos, se impuso el criterio estatutario del voto con la presentación del carnet personal.

Entre las caras reconocidas que sufragaron estuvieron los expresidentes Héctor Domínguez, Walter Gisande y Daniel Onofri, el actual entrenador de la reserva, Sebastián “Chirola” Romero y el diputado Martín Tetaz acompañado por sus pequeños hijos. También votó Carlos Castagneto, actualmente titular de AFIP.

Apenas pasadas las 4 de la tarde, hubo una foto conjunta de los tres candidatos, quienes recibieron el aplauso de los socios y a su vez, Chaparro, Cowen y Medina hicieron extensivo el aplauso a las autoridades de mesa y a los fiscales que estuvieron durante toda la jornada llevando adelante la elección. Como en toda elección, se dieron situaciones curiosas.

Daniel Picas coordinó actividades laborales en Sudamérica para poder votar, para lo cual viajó desde Alemania. Igual situación aprovechó Marcelo Delmar, quien viajó desde Estados Unidos, donde reside. Azul, en su segundo cumplemes, acompañó a mamá Micaela. Son hija y nieta de Carlos Cannata, un conocido socio. Tomas Diaz Cano, de 5 meses acompañó a papá Federico a votar. Es el nieto menor de Marito Díaz y obviamente fue socio al minuto. Fueron las postales familiares de una tarde muy intensa.

A las 19, el integrante de la Junta Escrutadora Sergio Boscariol levantó la voz y pidió el desalojo de los salones de votación. El escrutinio, lento, comenzó a las 19.25, con la apertura simultánea de las tres primeras mesas.

Esa fue la modalidad elegida con el acuerdo de los apoderados de las listas. Más allá de las intenciones de agilizar el escrutinio con la apertura simultánea de una cuarta urna, desde la agrupación de Chaparro prefirieron continuar con la modalidad de apertura triple, a la espera de la sección de Vitalicios.

A la altura de la Mesa, había 222 votos de diferencia, casi 10% de los votos emitidos hasta ese momento. Ya estaba definida la elección.

