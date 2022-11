Dra. González Ayala: "El piso mínimo de vacunación contra el Covid son tres dosis"

AUDIO. La médica infectóloga platense sostuvo que los aumentos de casos registrados en las últimas semanas nos obligan a "ocuparnos nuevamente de la protección". Afirmó que "hay 12 millones de personas que no han recibido la tercera dosis". Las causas del nuevo repunte de contagios.

Los casos de Covid-19 a nivel nacional se duplicaron en las últimas dos semanas impulsados por la suba en la ciudad de Buenos Aires y, si bien especialistas señalaron que la situación no es para encender una alarma, sí recomendaron aplicarse las dosis de refuerzo ya que más allá de las nuevas variantes circulantes la causa puede estar asociada a una baja de la inmunidad por el tiempo transcurrido desde las infecciones previas y la colocación de las vacunas.

“Estamos detectando en las últimas tres semanas un aumento de la circulación del virus SARS-CoV-2, que igualmente todavía es baja y aún no es predominante respecto a otros virus respiratorios”, dijo la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sobre el incremento ocurrido entre la segunda y la tercera semana de este mes, cuando subieron un 25,1 por ciento los casos detectados en América del Sur.

Consultada al respecto en La Redonda 100.3, la infectóloga Silvia González Ayala dijo que "la situación no es para preocuparse pero sí para ocuparse, sobre todo aquellas personas que no cuentan con las vacunas de refuerzo. El piso mínimo de vacunación contra el Covid son tres dosis, y en este momento tenemos en el país 12 millones de personas que no cuentan con la tercera vacuna":

La entrevista completa, en el audio adjunto: