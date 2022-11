Mauro Méndez, autocrítico: "Estoy en deuda con en tema del gol, algo que es crucial para mí"

AUDIO. El delantero uruguayo analizó sus primeros meses en Estudiantes. Llegó de Montevideo Wanderers a mitad de año con chapa de goleador pero hasta aquí no ha logrado marcar con la camiseta albirroja.

El uruguayo Mauro Méndez, llegó a Estudiantes a fines de julio pasado. Se sumó en medio de la competencia de la Copa Libertadores y la Liga Profesional, a pedido del entonces entrenador Ricardo Zielisnki.

Estudiantes adquirió el setenta por ciento de los derechos económicos y si bien no hizo oficiales las cifras, en su momento desde Uruguay trascendió que la operación se concretó en 1.700.000 dólares a pagar en dos cuotas.

El delantero, de 23 años (nacido en Salto, la misma ciudad de donde son oriundos Luis Suárez y Edison Cavani), era el goleador del año en Uruguay, donde convirtió 15 goles (11 en los torneos locales y 4 por Copa Sudamericana) para Montevideo Wanderers.

Sin embargo, en Estudiantes aún no ha logrado convertir. Es por eso que, en diálogo con La Redonda 100.3, reconoció que se siente en deuda con la entidad que apostó por él para contar con su cuota goleadora. "Para mi, esta primera etapa no fue del todo positiva. Sí estoy contento por todo lo que jugué, por los partidos importantes en los que estuve, algunos con buenos rendimientos, pero quedé en deuda con el tema del gol, que es importante y crucial para mí. Por eso digo que el arranque no fue bueno para mí. Siempre intenté e intenté, pero no se me terminó dando. De todas maneras, ya estoy pensando en la pretemporada y en mejorar para lo que viene".

La entrevista completa, en el audio adjunto: