Silvia Mercado: "Cristina Kirchner lo eligió a Alberto Fernández porque sabía de su debilidad"

AUDIO. La periodista es autora del libro "El presidente que no quiso ser. Traiciones, vicios y secretos del último presidente peronista". Mañana lo presentará en La Plata, durante una conferencia en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha.

Una de las novedades literarias del mes pasado fue la publicación del libro "El presidente que no quiso ser. Traiciones, vicios y secretos del último presidente peronista", escrito por la reconocida periodista Silvia Mercado, acreditada en Casa Rosada.

Se trata de un recorrido por la intimidad del presidente Alberto Fernández, que, entre otros datos reveladores, menciona un supuesto acuerdo millonario con Cristina Fernández de Kirchner.

La periodista llegará mañana a La Plata para presentar su libro, durante una conferencia a realizarse a las 12 en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, en 50 entre 6 y 7. Pero antes dialogó con La Redonda 100.3 para brindar detalles del libro que ha generado inquietud en la Casa Rosada.

"El libro es una crónica urgente no autorizada por el presidente Alberto Fernández, que intenta explicar por qué nos pasa lo que nos está pasando, de donde viene el hombre que gobierna la Argentina, cual fue su historia política y todo eso mechado con momentos de su gestión en la Casa Rosada. Fernández es un presidente dubitativo, que no estudia los temas, que huye de su responsabilidad, es decir, un presidente que ha logrado algo inédito dentro del peronismo: dejar a todos disconformes. Tanto es así que muchos afirman 'vamos a volver', como si no hubieran regresado al poder en 2019".

En esa línea, la autora expresó que "el problema más grande que ha mostrado Alberto es su incapacidad para tomar las decisiones por encima de las disputas, queriendo ser un presidente del Frente de Todos, más que de la Argentina. Su incapacidad para señalar un rumbo incluso fue marcada en los tres primeros meses de su gestión, antes que llegaran las complicaciones de la pandemia. Ya entonces se lo criticaba por su gestión con idas y vueltas. Todo lo que se vio luego, se hizo evidente muy temprano. La culpa no la tuvo la pandemia, sino su propia personalidad.

Por otra parte, subrayó que "Cristina Kirchner lo eligió para liderar la fórmula y presidir el país porque sabía de su debilidad. Es lo que trato de contar en el libro. Ella siempre tuvo miedo de ser traicionada y eligió a Alberto porque sabía que no iba a intentar traicionarla, que no se distanciaría como lo había hecho anteriormente y básicamente porque no era un buen gestor".

La entrevista completa, en el audio adjunto: