La Justicia imputó al presidente de Gimnasia por la muerte de Lolo Regueiro

Junto a Gabriel Pellegrino también quedó imputado un funcionario del Aprevide y el Jefe de la Departamental La Plata. Además, citaron a declarar a futbolistas y árbitros del partido del cual aquella noche apenas se jugaron 9 minutos, entre Gimnasia y Boca.

El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, un funcionario del Aprevide y el Jefe Departamental La Plata Sebastián Perea se sumaron a la lista de imputados en la causa que investiga la muerte César "Lolo" Regueiro confirmaron fuentes judiciales a este diario.

La medida fue dictada por el nuevo fiscal que tiene la causa, Juan Ignacio Menucci de la UFI N° 5 de La Plata. La imputación implica -por ahora- la notificación oficial de que una persona está siendo investigada en una causa penal. No se descarta que los tres nuevos señalados sean citados a declaración indagatoria y queden formalmente procesados.

Lo mismo sucedió con el jefe de la Estación Departamental de Policía de nuestra ciudad, Sebastián Perea, y con el funcionario del Aprevide, Francisco Di Nardo, a quienes también espera en su despacho con idéntico objetivo. Los tres están citados para declarar este jueves, desde las 10.

Se trata de los máximos responsables de las tres áreas que, a criterio del funcionario judicial, tendrían responsabilidad en el acaecimiento del evento dañoso. Por acción u omisión.

Si bien aún no se definió una figura típica para enrostrar en cada caso, fuentes con acceso a la pesquisa dijeron que “los tres están vinculados por alguien o por algo. Un testimonio o un documento. Después se tendrá que definir el encuadramiento penal”.

Los voceros consultados mencionaron que esta situación, en el caso de la Policía platense, no provocará cambios funcionales. Al menos por el momento.

“Estamos a disposición de la Justicia desde el primer minuto. Y también se abrió un sumario administrativo interno, que abarca a todos los efectivos que tuvieron que ver con el operativo”, señalaron. En la causa, como se sabe, sigue detenido el ex comisario de la novena, Juan Manuel Gorbarán, quien amplió su indagatoria y, de alguna manera, le echó la culpa a la gente de los graves incidentes.

Ayer, el juez de garantías, Agustín Crispo, le dictó la prisión preventiva al comisario Juan Manuel Gorbarán, ex titular de la comisaría novena, a quien acusan por el delito de “estrado doloso”.

Por un lado se agravió en la denuncia que le formuló uno de los efectivos que está siendo seguido muy de cerca por el hecho y además en su carácter de socio de la institución mens sana. Fuentes de tribunales indicaron que las expresiones vertidas en contra de su figura habrían sido de tal magnitud, que no descartaría incluso algún tipo de acción reparatoria.

Además, señalaron los mismos voceros, quiso evitar cualquier tipo de especulación respecto de su vínculo con la entidad organizadora del encuentro, que, cabe destacar, viene de sufrir un revés en cabeza de su actual presidente, Gabriel Pellegrino, a quien no le aceptaron el rol de particular damnificado, ya que no se descarta que la Justicia avance hacia las posibles responsabilidades de los integrantes de la comisión directiva del club, como anfitriones de semejante desmadre.

