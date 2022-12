Rodrigo Braña: "El buen fútbol que mostró Argentina fue lo más destacado, porque la entrega siempre está"

AUDIO. Desde Qatar, el ex jugador de Estudiantes repasó las distintas aristas de la muy buena victoria que la Selección argentina logró ayer ante Polonia, logrando el pase a octavos de final como líder del Grupo C. Destacó el rol de Lionel Scaloni en el armqdo del equipo y subrayó: "No hubo puntos flojos".