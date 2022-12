La frase de Messi a Gugnali: "¿Viste Claudio? Estamos como en 2014, es lo que yo sentía"

AUDIO. El ex ayudante de campo de Alejandro Sabella en la Selección nacional dialogó con "El Equipo Deportivo" luego de la victoria de Argentina ante Croacia. Los recuerdos de la final de Brasil 2014 y los mensajes con Lio y Ángel Di María luego la semifinal de ayer.

Claudio Gugnali sabe de finales. Acompañando a Alejandro Sabella como ayudante de campo, fue parte de la definición de la Copa Libertadores 2009, que ganó Estudiantes bajo la conducción de Pachorra. Luego, también vivió esa experiencia única en la Selección argentina, llegando a la final del Mundial Brasil 2014.

Pocas horas después de haberse consumado la clasificación albiceleste a la final del Mundial de Qatar, Gugnali dialogó con "El Equipo Deportivo", en La Redonda 100.3. "Jugar una final es una sensación hermosa. Es cumplir un sueño, para los que elegimos el fútbol como actividad. Como un flash, se te pasa tu vida por la cabeza, tu infancia, tu familia, todos los que te apuntalaron. Es un montón de emociones que tuvimos la suerte de vivirla, junto a Lionel (Messi) y Ángel (Di María) en 2014, y que ahora ellos tienen la posibilidad de volver a experimentarlas".

En tanto, reveló que al término de la semifinal ante los croatas, le escribió sendos mensajes a Messi y Di María para felicitarlos y ambos le respondieron. "No bien terminó el partido les escribí porque me emocioné mucho. Por supuesto, los dos, con una grandeza enorme, me contestaron. Messi me puso '¿viste Claudio? Estamos como en 2014. Es lo que yo sentía. Lo noté muy emocionado. Ángel me respondió primero, quizá porque debe haber entrado antes al vestuario. Me salió eso de escribirles aunque yo no los molesto mucho, se respetar la pequeña amistad que tenemos".

La entrevista completa, en el audio adjunto: