Un deseo mundial, visto con ojos platenses: "Todos quieren que Argentina sea campeón... por Messi"

AUDIO. Juan Blanco viajó a Qatar y presenció los partidos de la Scaloneta ante Polonia, Australia y Holanda. Ya de regreso en La Plata, contó su experiencia. "Si vemos estadios llenos de camisetas argentinas es por Messi, muchos son ciudadanos de otros países fanáticos de él".

Juan Blanco es uno de los tantos platenses que tuvieron, y aún tienen, el privilegio de ver in situ a la Selección argentina en el Mundial que se está jugando en Qatar. En su caso, dio el presente en los encuentros ante Polonia, en el final de la primera fase; Australia, por los octavos, y Holanda, por los cuartos de final.

Ayer regresó a La Plata y esta mañana contó sus sensaciones en "Golpe de suerte", por La Redonda 100.3. "Me encantó estar en Qatar porque tuve la chance de ver una cultura totalmente diferente a la nuestra. Me llamó la atención el orden, todo funciona. Y los qataríes, que son muy buenos anfitriones, nos trataron muy bien. Son gente totalmente amable".

Sobre la masiva presencia de hinchas albicelestes sostuvo: "No todos los que están con una camiseta argentina son argentinos. En los partidos a los que asistí, incluso en otros que no jugaba la Selección, como Inglaterra-Francia, vi muchas camisetas argentinas pero eran ciudadanos de otros países fanáticos de Messi, en realidad. Los argentinos quizá no sean más de 15 mil, sí son los que cantan, pero si vemos estadios llenos de camisetas argentinas es por Messi, son fanáticos de él".

En esa línea, agregó que "lo que representa Messi en el mundo es algo increíble. En Argentina no nos damos cuenta, lo siguen más a él que a la Selección. Todo el mundo quiere que Argentina salga campeón, pero en realidad es porque todo el mundo quiere verlo campeón a Messi".

La entrevista completa, en el audio adjunto: