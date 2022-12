Walter Vargas: "La Selección puso de relieve el carácter, a partir del allí apareció el lider, y el lider es Messi"

AUDIO. "A este equipo lo que no lo mató lo fortaleció, la enfermedad lo condujo a la salud, y el infierno lo está llevando al paraíso", analizó el periodista deportivo y escritor. Y destacó: "Francia no me inspira el temor que me inspiraba hace 15 días". Su visión sobre Scaloni y los mundiales.