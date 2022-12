Leandro Martini, DT de Villa San Carlos: "Me tiró más el corazón que esperar una chance para dirigir en el exterior"

AUDIO. El ex entrenador de Gimnasia, en dupla con Mariano Messera, asumió esta semana al frente del plantel profesional del club donde fue ídolo como jugador. "Estoy muy contento por esta oportunidad y agradecido a la vez", expresó.

Leandro Martini asumió formalmente esta semana como nuevo técnico de Villa San Carlos, un par de días después del comienzo de la pretemporada del plantel profesional. De hecho, ya condujo los primeros entrenamientos en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio.

Martini está considerado el máximo ídolo del club de Berisso en su etapa como jugador, la que abarcó 18 temporadas, con más de 400 partidos jugados y 80 goles convertidos.

En diálogo con La Redonda 100.3, habló de sus sensaciones ante el desafío de regresar a "la Villa" para conducir al plantel profesional de fútbol. "Me tiró más el corazón que esperar una oportunidad para dirigir en el exterior. Se hablaba de alguna chance con Mariano Messera para seguir dirigiendo juntos, pero pasado algún tiempo eso se fue diluyendo y decidimos buscar cada uno por su lado. Y así apareció esta chance. Cuando me llaman por primera vez yo estaba en Qatar. Me llamó el presidente. Y fue todo muy simple, fácil. Estoy muy contento por esta oportunidad y agradecido a la vez".

La entrevista completa, en el audio adjunto: