Qatar 2022: se definieron los cruces de octavos de final

Con la finalización de todos los partidos de la fase de grupos, se definieron los ocho choques. Este sábado ya juega Argentina, a las 16, con Australia.

Países Bajos (ganador Grupo A) vs Estados Unidos (segundo del grupo B) sábado 3 de diciembre, 12hs (Estadio Internacional Khalifa) Argentina (ganador del grupo C) vs Australia (segundo del grupo D: sábado 3 de diciembre, 16hs (Estadio Ahmad Bin Alí)

Francia (ganador del Grupo D) vs Polonia (segundo del grupo C): domingo 4 de diciembre, 12hs (Estadio Al Thumama)

Inglaterra (ganador del grupo B) vs Senegal (segundo del Grupo A): domingo 4 de diciembre, 16hs (Estadio Al Bayt)

Japón (ganador del Grupo E) vs. Croacia (segundo del Grupo F): lunes 5 de diciembre, 12hs (Estadio Al Janoub)

Brasil (ganador grupo G) vs Corea del Sur (segundo Grupo H): lunes 5 de diciembre, 16hs (Estadio 974)

Marruecos (ganador Grupo F) vs. España (Segundo Grupo E): martes 6 de diciembre, 12hs (Estadio Ciudad de la Educación)

Portugal (ganador Grupo H) vs. Suiza (segundo grupo G): martes 6 de diciembre, 16hs (Estadio Lusail)

