El platense Luis Martín, el "Profe" de la selección campeona del mundo: "Necesitábamos una alegría así"

AUDIO. Tiene pasado como futbolista en la Liga Amateur Platense y como formador en las divisiones inferiores de Estudiantes. Ahora, ya tiene escrito su nombre en la historia grande del seleccionado: campeón de América y del Mundo. "Es difícil de explicar con palabras el sentimiento que me invade, estoy muy felíz, como en otra galaxia", expresó.

Luis Oscar Martín vive horas inolvidables. El "Profe", preparador físico de la Selección Argentina, fue el primero en abrazar a Lionel Scaloni, al consumarse la consagración albiceleste en Qatar. Junto al cuerpo técnico que lidera el hombre de Pujato, Martín ya había sido campeón de América (el año pasado, en Brasil), pero ahora puede lucir con orgullo su medalla de campeón del mundo.

Con pasado como jugador en la Liga Amateur Platense, donde supo vestir las camisetas de Everton, El Cruce, For Ever y Fuerte Barragán, y como preparador físico de las categorías formativas de Estudiantes, el "Profe" fue recibido esta semana en City Bell con todo el afecto de sus familiares, amigos y vecinos. "Son muestras de cariño y amor y trato de que sea recíproco", comenzó diciendo en su charla con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3.

"Es difícil de explicar con palabras el sentimiento que me invade, estoy muy felíz, como en otra galaxia, no se como explicarlo", expresó. "Todo es como una película que no puedo creer. Llegamos y nos estaban esperando a las 3 de la mañana, al día siguiente salieron 6 millones de personas a la calle. Todo es muy fuerte. Ver tanta felicidad en la gente no hace otra cosa que ponerte muy bien".

En esa línea, agregó que "es cierto que nos nos va a cambiar la vida un título, los problemas que tenemos van a seguir estando, pero necesitábamos una alegría así, esto te hace ver las cosas de otra manera, encarar las cosas de otra manera".

La entrevista completa, en el audio adjunto: