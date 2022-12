Alberto Willams y el asado de Fin de Año: "Este año la venta viene muy justa"

AUDIO. Para el titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, la carne no está barata. "Comparado con otros costos sí puede parecer que es conveniente. Un pan dulce no puede valer 3.000 pesos", subrayó. Matambre, colita de cuadril, peceto y el asado, los cortes que más salen para la mesa navideña.

Preparar las cenas de fin de año costará entre un 85 y 110 por cierto más que el año pasado, de acuerdo a distintos relevamientos de precios realizados en diciembre.

En ese marco, la relativa estabilidad de la carne vacuna pareciera convertir al asado en una de las opciones más convenientes.

No obstante, el titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Willams, no abona la teoría que afirma que la carne está barata. "Un kilo de milanesas puede costar 1.700 pesos. Para una cena familiar con dos kilos de asado hay que gastar unos 2.800 pesos. No es barato. Lo que pasa es que comparado con otros costos sí puede parecer que la carne es conveniente. Un pan dulce no puede valer 3.000 pesos. La diferencia es que al pan dulce usted lo compra si quiere, si no lo deja, pero la carne es de primera necesidad, no se puede dejar de comprar".

Por otra parte, destacó que "para las fiestas los cortes elegidos siempre son los mismos, matambre, colita de cuadril, peceto y el asado. Este año la venta estuvo justa, en otras ocasiones los carniceros tenían que salir a buscar más cortes. Eso este año no pasó. Lo que pasa, insisto, es que están caros, pero es la Fiesta de Navidad, todos tienen derecho a tener algo en la mesa".

La entrevista completa, en el audio adjunto: