Dra. González Ayala, ante el aumento de casos de Covid: "Hay que asumir que la pandemia no terminó"

Esta semana, el Ministerio de Salud de la Nación informó 62.261 nuevos casos de coronavirus (COVID 19) registrados en la última semana y 39 fallecidos en todo el país. La provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires reportaron el mayor número de contagios con 29.948 y 16.433, respectivamente.

En tanto, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UTI) ascendió a 41,1% con 342 pacientes internados, la cifra más alta de los últimos 102 días.

Consultada al respecto, y ante la llegada de las fiestas de Fin de Año, la médica infectóloga platense, Silvia González Ayala, enfatizó que "no es cierto que estemos en la post-pandemia, porque la pandemia no terminó. Y la gente no está vacunada en forma suficiente, con las dosis necesarias. Si bien han comunicado un aumento importante de casos, los números no están reflejando la realidad. Es el tercer año que nos pasa lo mismo. Esperemos que esta vez no termine con un pico de casos como el que tuvimos en la temporada pasada".

En diálogo con La Redonda 100.3, expresó que "en la inmensa mayoría de los casos que se registran no hay cuadros graves, no pasa de un estado gripal. Sin embargo, hay personas que sí requieren internación y tenemos que seguir lamentando muertes por Covid".

