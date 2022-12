Rodrigo Braña desde Qatar: "Ya no hay favoritos, todos tienen sus armas"

El ex volante de Estudiantes y corresponsal del diario EL DIA en el Mundial de Qatar, el ex jugador del Pincha analizó lo que dejaron los octavos de final de la gran cita del fútbol, los batacazos y cómo se perfilan las selecciones hacia el objetivo final, la Copa del Mundo. "Ya no hay selecciones débiles, todos sus jugadores juegan en ligas importantes", destacó.