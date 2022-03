Matías Melluso: "Me costó volver a tomar ritmo, fue difícil, pero ya me siento bien para jugar"

AUDIO. Se perfila para reemplazar a Guillermo Fratta en el once titular de Gimnasia. El joven marcador de punta venía sumando minutos en Reserva y podría reaparecer en Primera División frente a Talleres de Córdoba, el próximo viernes.

Gimnasia comenzó la semana con expectativas renovadas. El equipo buscará capitalizar el empate agónico del clásico para levantar desde lo anímico pero también desde lo deportivo, en medio de una racha negativa que ya lleva cinco partidos sin ganar en la Copa de la Liga Profesional. En este marco, el DT, Néstor "Pipo" Gorosito, analiza realizar varios cambios en el equipo titular, con vistas al partido del próximo viernes, ante Talleres de Córdoba, en el estadio del Bosque.

Y uno de las novedades sería el regreso al lateral de Matías Melluso, después de mucho tiempo. El joven marcador de punta venía sumando minutos en Reserva y después de tres partidos integrando el equipo de Chirola Romero, podría reaparecer en Primera División frente al elenco “tallarín”.

En diálogo con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, Melluso dio detalles de su recuperación y su actualidad. "Me costó volver a tomar ritmo, fue difícil. Fueron dos lesiones en cinco meses. Pero los profes me llevaron de a poco, jugando en Reserva. Ya me sentí muy bien en los últimos partidos, ante River y Estudiantes, y ahora ya me siento bien", comentó.