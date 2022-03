El platense que se alistó para luchar por Ucrania: "Vi mucho sufrimiento en la gente y eso me motivó a ir"

Claudio de la Serna es un vecino de La Plata que, sin dudarlo, se presentó como voluntario para ayudar en lo que sea al pueblo ucraniano. "Ya me comuniqué con la embajada, me tomaron los datos y en breve me llamarían para viajar. No quisiera empuñar un arma pero sí ayudar en la reconstrucción", comentó.