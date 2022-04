Violencia de género: "Hay una mayor visibilización de lo que siempre ocurrió y nunca se habló". 

Se conocieron datos del Departamento Judicial La Plata que preocupan: casi el 50% de las causas del turno judicial fue por violencia de género. Para la juez de paz Vanesa Sagasti, "puede ser que no exista un aumento real en los índices pero sí más denuncias que antes".

En materia de estadísticas, hay datos que generan mucha preocupación, por ejemplo los que involucran a la cantidad de casos por violencia de género dentro de un turno judicial.

Ayer, por ejemplo, finalizó la semana en la que la UFI N° 17 de La Plata, a cargo de la doctora María Eugenia Di Lorenzo, estuvo asignada a todas las investigaciones penales, que terminaron con personas privadas de la libertad. Y de un total de 33 detenidos, 15 fueron por agresiones o amenazas de hombres hacia sus parejas o exparejas u otros integrantes de su núcleo familiar.

Ese casi 50 por ciento “es una enormidad”, confesó una persona que recorre habitualmente los pasillos de tribunales.

Consultada al respecto en La Redonda 100.3, la jueza de paz Vanesa Sagasta lamentó que "no solamente no se logran bajar los casos de violencia de género, sino que hasta se nota cierto incremento". En esa línea, consideró que "puede ser que no exista un aumento en los índices, sino que ahora hay una mayor visibilización de lo que siempre ocurrió y nunca se habló".