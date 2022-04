Marcelo Romero, sobre la Megatoma: "Estoy asombrado por los fundamentos del fallo, que sostiene que no existe delito"

AUDIO. El fiscal criticó la sentencia que emitió el juez Alejo Ramos Padilla durante el fin de semana, en la que ordenó archivar la causa por la megatoma de las tierras del ex Club de Planeadores, la más grande de la Provincia. Por su parte, los vecinos convocan a una movilización.

Los vecinos de Los Hornos estallaron por el fallo que emitió el juez Alejo Ramos Padilla durante el fin de semana, en el que ordenó archivar la causa por la megatoma de las tierras del ex Club de Planeadores -la más grande de la Provincia-, y convocaron a una marcha a los tribunales federales de 8 y 50 para este miércoles a las 12 horas.

"Nos sorprende. Nos angustia y nos impacta" afirmaron sobre la sorpresiva medida judicial. "Este fallo nos agarra un sábado a la mañana, los vecinos estábamos haciendo nuestras cosas y la verdad que nos sorprendió. Así que enseguida empezamos a ver cómo podíamos hacer. Se viene reclamando por esto desde hace mucho tiempo, sobre todo quienes son de zonas rurales", aseguraron.

Por su parte, el fiscal platense Marcelo Romero también fue consultado al respecto en La Redonda 100.3. "Estoy asombrado. No por el archivo de la causa sino por los fundamentos del fallo, que sostiene que no existe delito", señaló Romero. "Establecer que una megatoma como esta, la más grande de la provincia, no es un delito es realmente asombroso, no se puede entender. Dice el magistrado que como la ocupación ocurrió en horario diurno, no constituye clandestinidad, que es uno de los elementos del delito de usurpación".

Y subrayó: "Que un terreno sea baldío, que no tenga alambrado ni tranqueras o construcciones no significa que no esté protegido por la ley o la Constitución. Que un predio no pertenezca a un particular sino al Estado no significa que no tenga la protección de la propiedad pública".