Megatoma de Los Hornos: "La gente no vive allí, usan las casas los fines de semana para hacer asados"

La Justicia Federal de La Plata decidió archivar la causa por la mega toma de Los Hornos al considerar que no hay delito, porque la usurpación se llevó a cabo durante el día. Desde la Comuna rechazaron el fallo y piden que se apele el dictamen.

En tanto, vecinos de la zona convocaron a una movilización hacia los Tribunales Federales de 8 y 50 para este miércoles.

Sebastián es vecino de los terrenos del ex Club de Planeadores y cuenta cómo es convivir con la megatoma. "La verdad es que acá se vive horrible desde hace más de dos años. Es totalmente angustiante. Tenemos cortes de luz cada tres días porque están todos enganchados de la luz. Y los fines de semana es peor. De lunes a viernes no hay nadie. Por ejemplo, uno va ahora y puede tomar una casilla y llevársela a su casa que nadie se va a enterar, porque la gente no vive allí. En cambio, los sábados y domingos es un ir y venir de gente incesante. Hacen asados y fiestas, y hay gente que termina en estado de ebriedad caminando por los campos vecinos".

Por otra parte, opinó sobre la manera en que esta situación debiera resolverse. "Desde hace dos años, la Municipalidad y la Provincia venían trabajando juntos, proyectando un plan de viviendas con espacios de recreación y otras cosas. Estaba muy bueno, pero en algún momento algo se rompió y terminó en esto".

Por último, comentó que "apenas el 25 por ciento de la gente que se instaló con una casilla en estos terrenos necesita un lugar para vivir, el resto no. La mayoría se aprovechan de esto y hacen un uso político de la cuestión".