Ludopatía, una adicción sin sustancia: "Hay que ponerle estorbos al jugador compulsivo"

La psicóloga y escritora Débora Blanca, especialista en adicciones comportamentales, fue consultada tras conocerse la rehabilitación de cajeros automáticos y el uso de tarjetas de débito en salas de juego, como bingos, casinos e hipódromos de la provincia. "Es una pena", lamentó.

Una posible definición de ludopatía podría ser: trastorno psicológico que implica la pérdida del control del impulso ante el juego, convirtiéndose en un comportamiento problemático que afecta a diversos aspectos de la vida de la persona afectada.

Es importante tener en cuenta que el juego patológico no es fruto de un capricho, ni una distracción propia de personas con tiempo libre. De hecho, es un problema que deben tratar especialistas para que el paciente pueda recuperar su capacidad de autocontrol.

Tras conocerse la decisión del Gobierno bonaerense de rehabilitar el uso de tarjetas de débito y cajeros automáticos en las salas de apuestas de casinos, bingos, hipódromos y agencias hípicas de la provincia, en La Redonda 100.3 fue consultada al respecto la psicóloga Débora Blanca, especializada en ludopatía y adicciones comportamentales, autora de tres libros y directora de "Lazos en juego".

La profesional detalló que "la ludopatía es una adición comportamental, sin sustancia, aunque puede ser combinada porque, en general, el jugador compulsivo fuma, toma alcohol o a veces consume cocaína. Pero al ser una adicción sin sustancia, la ludopatía es menos ruidosa que otras. Y además, jugar es legal. Por lo tanto, todavía no se dimensiona la gravedad y el padecimiento que tiene tanto el ludópata como su familia".

"Jugar no solo es legal sino que, en principio, no es algo dañino. Jugar no es algo malo, hasta que se establece un vínculo adictivo con el juego, uno comienza a engancharse compulsivamente y allí empiezan los problemas. Es en este punto donde una medida como esta cae mal parada", señaló en referencia a la decisión del Gobierno bonaerense de dar luz verde al uso de tarjetas de débito y cajeros automáticos en las salas de juego.

En ese sentido, Blanca subrayó que el Gobierno debería convocar a expertos en el tema, a la hora de tomar este tipo de medidas y publicitarlas. "Hay un montón de personas en el país que trabajamos con personas que tienen este padecimiento. Sería bueno que puedan consultarnos y también consultar a las familias de los ludópatas. Se sabe que no alcanza con una sola medida para frenar el juego compulsivo, no basta con sacar los cajeros automáticos solamente. Son distintos estorbos los que hay que ponerle al ludópata, es muy necesario".