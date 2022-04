Alberto Willams: "Que un kilo de milanesas valga 1500 pesos es un disparate"

El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, fue consultado en "Golpe de Suerte" por la suba constante de precios. Los comerciantes ya pagan de costo un promedio de 600 pesos por kilo. "Es inalcanzable para el consumidor", lamentó.

"Hoy estamos muy mal. Ya venimos desde hace tiempo con este problema pero ahora el costo de la carne se fue al diablo, es inalcanzable para el consumidor". Así de gráfico fue Alberto Willams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, al hablar de la suba constante de precios.

Es que el precio de la carne vacuna no encuentra techo y, en lo que va de esta semana, los carniceros de la Región -como los clientes- pusieron el grito en el cielo ante lo que consideraron un aumento “escandaloso”. Según se informó, el costo del kilo en los distintos cortes inició la semana con $40 más que el lunes pasado, por lo que los comerciantes deben pagar un promedio de 600 pesos por kilo.

En declaraciones que formuló esta mañana en La Redonda 100.3, Willams sostuvo que "el carnicero que antes trabajaba cinco medias reses hoy trabaja una y media. Entonces, por más que suban los precios, el comerciante gana menos. Es que con estos precios la gente no va a comprar carne, porque no puede, no le alcanza, si un kilo de milanesas ya vale 1500 o 1600 pesos. Es un diaparate".

La entrevista completa, en el audio adjunto: