5 años del SAME en La Plata: "Queríamos que la gente tome este servicio como propio y creo que lo logramos"

AUDIO. El secretario de Salud municipal, Dr. Enrique Rifourcat, afirmó que "no buscábamos que el vecino asocie este Servicio a la gestión Garro o a un hecho político. El SAME es política de Estado". Actualmente cuenta con 18 ambulancias equipadas.

Se están cumpliendo cinco años de la creación del Sistema de Atención Médica en Emergencias en la ciudad de La Plata. En efecto, el SAME se implementó en 2017, luego de años de funcionamiento ejemplar en materia de atención de emergencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Actualmente cuenta con 18 ambulancias equipadas, personal capacitado y 9 bases operativas en toda la ciudad, que facilitan la llegada de las unidades a cualquier punto del Partido.

Consultado al respecto en La Redonda 100.3, el secretario de Salud de la Comuna, Enrique Rifourcat recordó que "al principio hubo ámbitos médicos que resistieron la implementación de este Sistema. Pero nosotros contábamos con el convencimiento absoluto del intendente Julio Garro de querer llevar el servicio de ambulancias a los vecinos".

El funcionario agregó que "con el Sistema ya funcionando, el objetivo era que la gente naturalice la presencia del SAME y que lo tome como propio, y creo que lo logramos. No buscábamos que el vecino asocie este servicio a la gestión Garro o a un hecho político. El SAME es política de Estado".

La entrevista completa, en el audio adjunto: