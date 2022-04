IOMA, tras un nuevo rechazo de la AMP: "No entendemos cuál es el punto de negación"

Dias atrás se conoció la nueva propuesta de aumento que el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) realizó a la Agremiación Médica Platense, que en el marco de su enfrentamiento con la obra social mantiene la convocatoria a un paro y movilización para el jueves próximo.

En este caso, la oferta llega hasta un 66 por ciento de aumento apara las consultas y 36 por ciento para el resto de las prestaciones durante el primer semestre del 2022 (los médicos piden un 45 por ciento, escalonado).

Según detalló el IOMA, el incremento para las consultas consta de dos partes: un 36% escalonado (12% en marzo, 9% en julio y 15% en agosto), sobre los aranceles de enero de 2022; y el 30% restante se otorgará “en el valor de la consulta médica por el uso de herramientas digitales”.

Consultado al respecto en La Redonda 100.3, el Mariano Cardelli, miembro del directorio de IOMA, apuntó que a la obra social "le pedimos que sea moderna, que se desburocratice, que no haya tanto papel, que la gente no tenga que ir y venir, y por eso fuimos desarrollando el uso de herramientas digitales. Lo usan otras obras sociales, incluso en medicina prepaga y en mucho países del mundo. También sale beneficiado el afiliado, porque los trámites son más ágiles. Por eso no entiendo cuál es el punto de negación. Las herramientas digitales, como la aplicación y el token, funcionan, ya está probado. Pero tiene que haber voluntad de usarlas".

La entrevista completa, en el audio adjunto: