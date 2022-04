Apud, a 10 años de la nacionalización de YPF: "Para mí el recuerdo de eso no es bueno, el saldo es negativo"

El ex secretario de Energía y Minería de la Nación recordó que aún hay un juicio en curso contra el Estado argentino."Ya nos vamos a dar cuenta del error que cometió Kicillof en 2012, por no respetar los estatutos de la empresa en la expropiación", subrayó.

El sábado pasado se cumplieron 10 años desde que el gobierno argentino decidió expropiar el 51% del capital accionario que el holding español Repsol poseía en YPF y sus empresas asociadas.

La nacionalización de la empresa se convirtió acaso en uno de los hitos más importantes de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, aunque el traspado no estuvo exento de polémicas y pleitos judiciales.

La por entonces Presidenta dispuso por decreto la intervención de la petrolera, en una operación política de envergadura que tuvo en el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, a su principal ejecutor.

En La Redonda 100.3, fue consultado al respecto el Ingeniero Emilio Apud, ex secretario de Energía y Minería de la Nación. "Para mí el saldo de estos diez años es negativo. Lo que hizo aquel Gobierno kirchnerista en 2012 fue confiscarle la empresa a Repsol, porque no se siguieron las normas de la expropiación. Fue una confiscación".

Y agregó: "Por otro lado, fue muy oneroso lo que se hizo. Cuando la jueza Loreta Presta de su sentencia en Estados Unidos nos vamos a dar cuenta del error que cometió Kicillof en 2012, por no respetar los estatutos de la empresa. Al comprar el 51 por ciento de las acciones a Repsol, el estatuto establece que el Gobierno argentino debía realizar una oferta a los accionistas minoristas, y eso no se hizo. Bueno, cuando se defina el juicio en curso por este tema, no creo que nos cuente menos de U$S 3.000 millones". Además, hubo que hacer conseciones con el Club de París para que viniera al menos una empresa a hacer perforaciones en Vaca Muerta. Es decir, haciendo un análisis, el saldo es completamente negativo".

La entrevista completa, en el audio adjunto: