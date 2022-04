Francisco Gliemmo: "Preocupa la degradación cultural, se necesitan educación y ejemplos y hoy no los tenemos"

El ingeniero, declarado Ciudadano Ilustre de La Plata el año pasado, repasó las múltiples aristas de la crisis económica que atraviesa el país. "Los problemas económicos, usted con buenas medidas y actitud de trabajo los soluciona. Pero el tema cultural necesita generaciones", subrayó.

El año pasado, el Concejo Deliberante de La Plata declaró Ciudadano Ilustre al Ingeniero Químico Francisco Gliemmo, ex presidente de la Unión Industrial y del Club Gimnasia y Esgrima La Plata. Gliemmo fue distinguido por su enorme trayectoria y la promoción de la cultura del trabajo, así como por su vocación social.

Lejos de retirarse de la actividad profesional e institucional, el ingeniero es Coordinador General del Consejo Consultivo para el Desarrollo de La Plata. Y es consultado permanentemente sobre distintos temas de actualidad, sobre todo en el contexto de crisis económica que reina en el país.

En La Redonda 100.3, Gliemmo sostuvo esta mañana que "ustedes saben que soy una persona mayor, por lo tanto a las crisis la he vivido todas. Pero lo que más me preocupa hoy por hoy es la degradación cultural. Hemos perdido valores de convivencia humana y eso llevará generaciones recuperarlos. Todo lo demás, como los problemas económicos, usted con buenas medidas y actitud de trabajo los soluciona. Pero el tema cultural necesita generaciones, educación y ejemplos. Hoy no tenemos nada de eso".

Por otra parte, agregó: "Quienes tienen la responsabilidad de conducir tienen que impulsar cambios estructurales para generar trabajo genuino, pero no lo hacen. Y lo que hacen es generar más impuestos sobre la gente que trabaja. Hay un montón de propuestas, en todos los niveles, para intentar cambiar esta realidad. Pero, bien gracias. Y así es como vamos, no?".

