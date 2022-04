Alberto Samid: "El problema no es la carne sino los bajos salarios, que deberían promediar los 200 mil pesos al mes"

El empresario subrayó que en relación a los países vecinos, los alimentos en Argentina son baratos". Y apuntó que los bajos ingresos, en relación a la cotización del dólar, es el principal problema de los argentinos.

La semana pasada, a horas de ser otorgada su excarcelación por una condena de evasión de impuestos, el empresario de la carne, José Alberto Samid, convocó a un asado militante por la “unidad” del peronismo en las redes sociales, que se realizará el próximo 1 de mayo en la localidad bonaerense de Cañuelas.

Precisamente, sobre la carne, habló esta mañana en la radio La Redonda 100.3, y allí dio su versión sobre los motivos de los constantes aumentos de los cortes más populares.

"Hay varios motivos que influyen en el precio de la carne. Hay que decir que para los países limítrofes y aún más afuera es muy barata. Por eso hay mucha demanda de exportación. Los frigoríficos que exportan la venden a precio dólar, y con un dólar a 200 la carne de hoy, afuera, no vale absolutamente nada. Por eso los chinos se quieren llevar todo, hasta el balero de la vaca se quieren llevar. Eso es lo que está pasando", comenzó analizando el empresario.

"El problema no es el valor de la carne, porque en relación a los países vecinos, los alimentos en Argentina son baratos. Por eso todos los fines de semana miles de uruguayos o paraguayos cruzan la frontera para venir a comprar acá y se llevan de todo. Nuestro problema es que son salarios son muy bajos. Para mí, una jubilación promedio no debería bajar de los 200.000 pesos, que en realidad son 1.000 dólares. ¡No es nada 1.000 dólares al mes! Y encima todo se sigue devaluando. No puede ser que acá el salario promedio sean 300 dólares por mes":

La entrevista completa, en el audio adjunto: