Gustavo Del Prete y el presente de Estudiantes: "Me gusta que vayamos por todo hasta el último minuto del partido"

Gustavo Del Prete, delantero de Estudiantes, aceptó la charla con "El Equipo Deportivo", en la radio La Redonda 100.3, para repasar el presente ganador del equipo que lo tiene como una de sus figuras.

Tras vencer a Tigre, el equipo que conduce Ricardo Zielinski ratificó su liderazgo en la Zona 2 y quedó prácticamente clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Liga. Además, marcha primero en su zona de la Copa Libertadores y también avanza en la Copa Argentina.

"Estudiantes está muy bien, está sólido. No somos mejores que nadie y si no damos el 100 por ciento nos puede ganar cualquier equipo. Pero si estamos fuertes y dando el máximo todos somos un equipo muy duro". Así definió Del Prete a Estudiantes.

En tal sentido, agregó: "Del equipo me gusta que vamos por todo hasta el último minuto del partido. Lo demostramos contra Godoy Cruz. Tres veces estuvimos en desventaja y sin embargo el equipo siguió y siguió buscando la igualdad. No fue nuestro mejor partido, no jugamos bien, pero te das cuenta que a pesar de eso el equipo va para adelante".

