Andrés De Leo: "No vamos a ser funcionales a aquellos que nos quieren dividir"

El senador provincial fue uno de los coordinadores de la reunión que ayer mantuvo la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. El encuentro incluyó cruces entre Macri y Morales por las versiones de un supuesto pacto del gobernador jujeño con el Gobierno nacional por la reforma del Consejo de la Magistratura.

En una reunión no desprovista de tensión, que incluyó cruces entre Mauricio Macri y Gerardo Morales por las versiones de un supuesto pacto de este último con el Gobierno nacional por la reforma del Consejo de la Magistratura, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio mantuvo un encuentro presencial en el que le cerró la puerta a una alianza con Javier Milei, acordó la estrategia electoral para 2023 y un “manual de buenas prácticas” que permita preservar la unidad de la coalición opositora.

En este contexto, el presidente de la UCR fue notificado que su alianza en Jujuy con Sergio Massa no puede replicarse fuera de los límites provinciales. Cuando Morales criticaba los errores de la administración de Macri, le recordaron, en merito a la unidad, no replicar los estados económicos de las gestiones de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. De todos modos, no dejaron pasar que los legisladores nacionales que responden al mandatario jujeño votaron junto al oficialismo en temas importantes.

En La Redonda 100.3, el senador provincial Andrés De Leo, uno de los coordinadores del encuentro, destacó los resultados de la reunión. "Hablamos sobre cuáles son los esquemas de alianzas, hablamos que no vamos a ser funcionales a aquellos que nos quieren dividir y además necesitábamos aclarar lo relacionado con el Consejo de la Magistratura, que andaba circulando en el día de ayer y fue desmentido categóricamente a través de un comunicado que salió por unidad".

Sobre este último punto, De Leo subrayó que "la única verdad es la realidad. Y el hecho concreto es que Juntos por el Cambio, en forma unánime, ha rechazado la maniobra urdida por el kirchnerismo en el Senado. No hay ambigüedades ni doble discurso en esto".

La entrevista completa, en el audio adjunto: