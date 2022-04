Cómo es vivir un mes sin whattsapp ni redes sociales, el "experimento" de la psicóloga Clara Oyuela que llegó al libro

La profesional tomó la decisión de desconectarse cuando Miranda, su segunda hija, tenía seis meses de vida. Y transformó esa experiencia en un hecho literario. El libro se acaba de editar con prólogo de Rafaél Urretabizkaya.

Poco antes de la pandemia, la psicóloga y escritora Clara Oyuela decidió ponerle el cuerpo a un experimento de desconexión tecnológica y registrarlo en columnas semanales que se publicaron durante el 2019.

La idea de la profesional, una porteña que hace 8 años vive en San Martín de Los Andes, fue una autoproclama de liberación de las redes y del tiempo que perdía entre historias, “me gusta”, comentarios y reacciones.

El experimento lo realizó entre febrero y marzo de 2018 cuando Miranda, su segunda hija, tenía seis meses de vida. Su agotamiento mental hizo que la decisión fuera drástica, de raíz, o al menos así lo vio su entorno. Esa experiencia es el eje de "Crónicas de una abstinencia", el libro que acaba de editar con prólogo de Rafaél Urretabizkaya.

"Esa decisión que tomé tuvo que ver con un momento particular que estaba atravesando en mi vida", contó. "Mi segunda hija tenía 6 meses y le costaba dormir. Y, por lo tanto, a mi también. Nunca me había pasado no poder dormir bien. Y me di cuenta que el tiempo que lo le estaba dedicando al uso de la tecnología no me permitía estar lúcida y tomar buenas decisiones en la vida cotidiana. Allí fue que me propuse abstenerme de la tecnología durante un mes. Me dije: voy a hacer este experimento y voy a transformarlo en una cuestión literaria, para que sea algo estimulante".

La entrevista completa, en el audio adjunto: