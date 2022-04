Yanina Lamberti, tras el procesamiento a Garro: "Vamos a insistir con su interpelación en el Concejo Deliberante"

La concejal del Frente de Todos sostuvo que el procesamiento del Jefe Comunal en la causa en la que se investiga una presunta 'mesa judicial' "es un hecho de profunda gravedad para nuestro sistema democrático". Y anticipó que su bloque seguirá reclamando explicaciones en el cuerpo deliberativo.

El juez federal platense Ernesto Kreplak procesó ayer al intendente, Julio Garro, al ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, a ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a un senador provincial, entre otros, en la causa en la que se investiga una presunta “mesa judicial bonaerense”, que habría coordinado “acciones ilegales para perseguir sindicalistas opositores”.

Según la resolución, el magistrado trabó embargos sobre los bienes de todos los procesados hasta cubrir la suma de “10 millones de pesos”, como “garantía de sus eventuales responsabilidades civiles o penales.

Consultada al respecto en la radio La Redonda 100.3, la concejal del Frente de Todos Yanina Lamberti, comentó esta mañana que "desde nuestro bloque ya habíamos advertido que lo que muestra ese video que trascendió de la reunión podría tener una profunda gravedad para nuestro sistema democrático. Allí pudo verse cómo el poder político, el poder judicial y el poder económico, junto a la CIA, se sentaron a una mesa para diagramar el armado de una causa judicial".

En ese marco, Lamberti agregó que "cuando tomamos conocimiento de esta situación, desde nuestro bloque presentamos en el Concejo Deliberante un pedido de interpelación al intendente Julio Garro para que de sus explicaciones y hasta ahora no lo hemos logrado. En primer lugar, no nos dieron quorum en la sesión para tratar este proyecto. Luego pedimos una sesión extraordinaria y no la convocaron. Y también presentamos un proyecto para que se genere una comisión investigadora, que es una herramienta con la que cuenta el Concejo. Son todos canales institucionales que tenemos para tratar este tipo de cuestiones y no hemos tenido suerte. No obstante, vamos a seguir insistiendo, porque corresponde, y más aún ahora que hay un procesamiento contra el Intendente y distintos elementos que se han ido sumando en la causa".

La entrevista completa, en la web de La Redonda: