Conflicto IOMA - Instituto Fleni: "Los afiliados necesitamos una respuesta, nuestros hijos no pueden esperar"

Gisela Castro es mamá de un menor afectado por la falta de cobertura para su tratamiento. En igualdad de condiciones se encuentran numerosas familias que vieron interrumpida la atención por un conflicto entre el centro médico y la obra social bonaerense.

Emma, de tres años, tiene parálisis cerebral y es de La Plata. Su familia hizo un reclamo desesperado porque no pueden sostener el tratamiento que realizan en el Hospital Fleni.

Como el caso de Emma se conocieron numerosos episodios similares en las últimas horas con un elemento en común: todos son afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). Al parecer habría inconvenientes con el convenio entre la obra social y el Hospital.

Desde la obra social se informó que “en este momento se está dialogando para hacer un convenio nuevo”. Según la información que manejan en el Instituto, no se cortó la atención a los afiliados de IOMA. En tanto, en el hospital informaron que “Fleni está en proceso de rescisión del convenio vigente, lo que ya ha sido comunicado a IOMA”.

En diálogo con La Redonda 100.3, Gisela Castro, mamá de uno de los menores afectados por la falta de cobertura, contó que "somos muchos los afectados, y necesitamos la continuidad de los tratamientos. Nosotros, en el Fleni, tenemos a todos nuestros médicos: neurólogos, ortopedistas, etc. Esto que está pasando ahora nunca se dio. No sabemos si no llegan a un acuerdo o que está pasando. Cuando llamamos para pedir algún turno nos dicen que no hay agenda, no hay turnos, pero después nos terminamos enterando que hay un problema entre ellos, el Instituto y el IOMA.

En tal sentido, agregó: "Nosotros no tenemos la culpa, el afiliado no tiene la culpa, un nene de 6 años no tiene la culpa. Por eso necesitamos una respuesta, que se reúnan, que negocien. No se cómo viene la mano pero los chicos no pueden esperar. Es super importante para chicos con problemas neurológicos".

La entrevista completa, en el audio adjunto: