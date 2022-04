Mariano Messera, a los 44, vuelve a jugar: "Tengo ganas de pasarla bien jugando a la pelota, nada más"

El ex jugador y ex DT de Gimnasia aceptó sumarse a Ferro, de la ciudad de Las Flores, para disputar el Torneo Pre-Federal. Pero aclaró que no resigna su carrera como entrenador: "Está claro que si suena el teléfono con una propuesta para dirigir digo que si".

El club Ferro de Las Flores hizo oficial la llegada de Mariano Messera como nuevo jugador para el Torneo Pre-Federal. En la presentación de indumentaria del equipo ferroviario, la Comisión Directiva presentó al ex jugador y DT de Gimnasia junto al ex delantero de Lanús, Rodrigo Mannara. Vale recordar que Potrerito ya jugó en Las Flores en 2015, en ese momento para disputar el Federal C.

De esta manera, Messera se volverá a poner los cortos, a los 44 años, luego de haber conducido al Lobo hasta septiembre del año pasado, junto a Leandro Martini, tras el fallecimiento de Diego Maradona.

En diálogo con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, desde Las Flores, Messera contó por qué aceptó la propuesta de volver a jugar. "Ya estuve en Las Flores hace siete años, y la que me llamó es gente amiga, gente que conozco, amistades que me quedaron del paso anterior. Y me sumo, más que nada, para despuntar el vicio. Lo tomo de esa manera. Mientras me de el cuerpo quiero seguir disfrutando".

En otro orden, Messera aclaró que su regreso como futbolista no significa que haya archivado al director técnico que ya es. "Está claro que si suena el teléfono con una propuesta laboral como entrenador digo que si. Yo quiero dirigir, hacer mi carrera como entrenador. Esta propuesta para volver a jugar la acepté solo porque me llamaron amigos y tengo ganas de pasarla bien jugando a la pelota, nada más":

La entrevista completa, en el audio adjunto: