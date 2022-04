Agustín Máspoli: "Cuando Kicillof era ministro de Economía fue el peor momento de la Provincia en la Coparticipación"

AUDIO. El vicepresidente del Bloque de Senadores provinciales de Juntos compartió el reclamo del gobernador por más puntos de Coparticipación para la Provincia. Pero recordó su postura cuando era funcionario de Cristina Kirchner. "Pareciera ser que 'según donde me toca estar es el discurso que tengo'", señaló.

La semana pasada, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reivindicó el reclamo de la Provincia de mayor coparticipación federal y volvió a denunciar que la gestión de Mauricio Macri "favoreció" a la Ciudad de Buenos Aires con la asignación de recursos extraordinarios "sin sustento legal ni económico". Al mismo tiempo, reclamó que se busque un equilibrio como lo establece la Constitución Nacional".

Al respecto, el vicepresidente del Bloque de Senadores provinciales de Juntos, Agustín Máspoli, sostuvo en La Redonda 100.3 que "no puede ser que la Provincia de Buenos Aires reciba el 22 o 23 por ciento de la Coparticipación nacional cuando aporta ingresos por el 40 por ciento, y esto no va en contra del Gobierno de la Ciudad". No obstante, enfatizó que "cuando Kicillof era ministro de Economía de Cristina Kirchner fue el peor momento de la Provincia de Buenos Aires en relación a la Coparticipación. Solo recibía el 18 por ciento. Pareciera ser que 'según donde me toca estar es el discurso que tengo'".

En tal sentido agregó: "En cambio, Juntos siempre ha sido claro: había que recuperar puntos para la Provincia, María Eugenia Vidal en su momento hizo un juicio en la Corte y recuperó el Fondo del Conurbano".

Por último, admitió que "es una discusión amplia pero me parece que lo más importante son las formas".