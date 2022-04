Brecha de género en el mercado laboral: "La baja en la tasa de desempleo no traccionó en favor de las mujeres"

AUDIO. La titular del área de Economía de la Fundación FundPlata, Julia Galizzi, resaltó que “la recuperación de la actividad económica en la Ciudad no se trasladó al mercado laboral de las mujeres”.

La Fundación FundPlata elaboró un nuevo informe sobre la situación del mercado laboral en la Ciudad. Uno de los datos llamativos fue que la desigualdad de género a la hora de acceder a un trabajo mantuvo su brecha.

Según datos dados a conocer por el INDEC, a nivel local, se redujo la tasa de desempleo en el último trimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la titular del área de economía de la Fundación, Julia Galizzi, contó esta mañana en La Redonda 100.3 que esa mejora "no traccionó" en favor de las mujeres.

En esa línea, enfatizó que "cuando hablamos de tasa de actividad, se mantiene una fuerte desigualdad. Las mujeres de muy bajos recursos ni siquiera pueden salir a buscar un empleo, porque son las que se quedan al cuidado de los chicos. Por eso se quedan afuera del sistema".

Entre los inconvenientes que impactan en esta situación, Galizzi citó la escasas vacantes en los Jardines maternales o de Infantes públicos. "Ese déficit no es un tema menor. Si esa mujer de bajos recursos no puede dejar a sus hijos en un establecimiento de cuidado no puede salir a trabajar. Esto también marca las desigualdades entre las propias mujeres, las que tienen más ingresos con las de menos. En definitiva, hablamos del impacto de la pobreza".