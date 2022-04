Juan Carlos Berón y la falta de GNC para taxistas: "Si no hay una respuesta, entre jueves y viernes vamos a la Justicia"

AUDIO. El secretario general de la Unión Conductores de Taxis de La Plata reiteró que no descarta presentar un amparo si siguen las complicaciones con la venta del Gas Natural Comprimido. "El taxi es un transporte público de pasajeros, nos corresponde que nos abastezcan de combustibles", subrayó.

Un sector de los taxistas no descarta recurrir a la Justicia si siguen las complicaciones con la venta del Gas Natural Comprimido (GNC).

“El 90 por ciento de los coches utilizan este combustible y tenemos que tener prioridad, no privilegios, para cargar porque el taxi, como el remís, es un transporte público, una actividad esencial”, resumió Juan Carlos Berón, secretario general de la Unión Conductores de Taxis.

En diálogo con La Redonda 100.3, el sindicalista admitió que "desde la semana pasada venimos hablando con abogados para ver que hacemos, porque el taxi es un transporte público de pasajeros, y si no hay una solución inmediata vamos a tener que presentar un recurso de amparo. Nuestros asesores coinciden en que nos corresponde que nos abastezcan de combustibles".

Por otra parte, Berón expresó que "todos sabemos que a las cámaras de GNC no les importa nada. Son multimillonarias y solo andan detrás de los aumentos. Es mentira que no hay combustibles y no hay GNC".