Ficha Limpia, la ley que en Mendoza impide ser candidato a quien tenga condenas por coacción, estafa o abuso sexual

La autora de la norma, que ya se aplicó en las elecciones legislativas de 2021 es la diputada provincial María José Sáenz (UCR/Frente Cambia Mendoza). "Ahora queremos que el Congreso de la Nación avance con esta ley, porque ya rige en Mendoza pero en el resto del país no", subrayó.

Mendoza es la segunda provincia en el país en sancionar la Ley de Ficha Limpia (después de Chubut) y la primera en aplicarla (en las legislativas del año pasado).

Se trata de una norma que incorpora requisitos a la reglamentación existente sobre las condiciones necesarias para ser candidatas/os a cargos públicos electivos, estableciendo la imposibilidad para aquellos condenados o condenadas penalmente por delitos de corrupción y otros que se consideran odiosos y graves para la ciudadanía.

En diálogo con La Redonda 100.3, la legisladora afirmó que "no solamente tenemos que decir que somos buenos, también lo tenemos que demostrar. ¿Y cómo lo hacemos?. Demostrando que no tenemos condenas pendientes y que no le hemos robado nada al Estado. Caso contrario, no debería poder presentarme en una lista ni dirigir los destinos de nadie".

En ese marco, destacó que "En Mendoza, la aplicación de esta ley ya es un éxito. El año pasado, al momento de presentar las listas de candidatos, la Junta Electoral de la provincia encontró que doce de ellos tenían condenas pendientes. Y tuvieron que ser reemplazados por personas con foja limpia".

"Ahora queremos que el Congreso de la Nación avance con esta ley, porque la Ficha Limpia ya rige en Mendoza pero en el resto del país no", concluyó.