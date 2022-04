Nahuel Orellana, del MST Teresa Vive: "Es mentira que todos los piqueteros no laburan y son vagos"

En los últimos días volvió a instalarse fuertemente el debate sobre el manejo de los planes sociales, con Rodríguez Larreta exigiendo la quita del beneficio a aquellos que hagan cortes y piquetes. Para el dirigente, las organizaciones independientes "son las que quieren trabajo genuino".

En los últimos días volvió a instalarse fuertemente el debate sobre el manejo de los planes sociales. Por caso, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó contra el Gobierno nacional y exigió la quita de planes a aquellos que hagan cortes y piquetes. En ese marco, el alcalde porteño denunció que se trata de una “extorsión” por parte de las organizaciones sociales que llevan a cabo las manifestaciones y los calificó como “cobardes” por “usar a la gente”.

En conferencia de prensa, Larreta cruzó a quienes llevan adelante esta modalidad de protesta, como el acampe realizado la semana pasada frente al Ministerio de Desarrollo Social, con cortes durante tres días en la 9 de Julio.

Consultado al respecto en La Redonda 100.3, el dirigente del Movimiento MST Teresa Vive, Nahuel Orellana, defendió a los militantes de organizaciones sociales que reciben asistencia social al afirmar que "es mentira que no laburan y son todos vagos. Tengo que recordarle a la gente que cada compñaero que cobra un programa social realiza una contra-prestación de cuatro horas por dia en comedores, plazas, escuelas. En la pandemia fueron los primeros que se pusieron en el frente para garantizar la comida cuando miles de personas se quedaban sin trabajo". Y agregó: "Hay tres millones y medio de personas que no tienen trabajo ni ingreso económico alguno y salen a decir que no va a haber programas sociales".

Por otra parte, lamentó que haya organizaciones sociales "que responden al kirchnerismo y son manejadas por punteros. Nosotros queremos acabar con ese clientelismo, por eso aparecieron las organizaciones independientes, que son las que quieren trabajo genuino".