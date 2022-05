Luis Secco, economista: "No hay rubro de la economía donde no se estén registrando subas"

AUDIO. El profesional afirmó que el 6 por ciento de inflación de abril "no puede adjudicar a la suba de algunos precios puntuales, como en su momento pasó con el tomate y la lechuga. No hay cuestiones micros o sectoriales. Acá hay subas en la mayoría de las cosas". Los mercados ya hablan de un 70 por ciento anual.

Las consultoras privadas anticipan una inflación de mayo muy alta y los mercados hablan de un 70 por ciento anual. La ubican en torno al 5 por ciento, impulsadas por las subas de los combustibles, la medicina prepaga, los colegios, internet y telefonía.

El pronóstico llega a menos de 24 horas que el INDEC informara que el Índice de Precios al Consumidor de abril fue del 6 por ciento, llevando la inflación interanual al 58 por ciento, la más alta desde 1992.

Para el economista Luis Secco, "están subiendo la mayoría de los precios de la economía. Por ejemplo, subió por encima del promedio la inflación núcleo, que es la que no incorpora los artículos estacionales, cuyos precios cambian con el clima, ni tampoco los precios regulados, como la energía y el transporte. En abril, esa inflación núcleo subió 6,7 por ciento".

En declaraciones que formuló en La Redonda 100.3, agregó: "Esto demuestra que no se le puede adjudicar la situación inflacionaria a la suba de algunos precios puntuales, como en su momento pasó con el tomate y la lechuga. No hay cuestiones micros o sectoriales. Acá hay subas en la mayoría de las cosas. Diría que no hay rubro de la economía donde no se estén registrando subas

