Paro docente: "Desde la Lista Multicolor del Suteba La Plata nos sumamos porque motivos para parar sobran"

AUDIO. La medida de fuerza fue convocada por la Unión de Docentes Bonaerenses (UDEB) La Plata, la cual forma parte de la FEB, para reclamar la devolución de descuentos realizados por la AFIP. Pero cuenta con la adhesión de la oposición en el Suteba local, con reclamos propios.

La Unión de Docentes Bonaerenses (UDEB) La Plata, la cual forma parte de la FEB, lleva a cabo hoy un paro “para reclamar la devolución de los descuentos realizados por la AFIP, entendiendo que el salario no es ganancia y que las retenciones de reajuste debieron hacerse en cuotas”.

Se trata de la sede local que la FEB tiene en toda la Provincia, cada una de las cuales “es autónoma y puede determinar medidas de fuerza sin necesidad de acompañamiento de la FEB”, indicaron fuentes consultadas.

La semana pasada, el Frente de Unidad de docentes bonaerenses emitió un comunicado en el que informaba sobre una presentación legal para que se “disponga con carácter urgente la devolución de los descuentos realizados a docentes, en los haberes percibidos en el mes de mayo, por aplicación de las abusivas retenciones impositivas determinadas por la AFIP”.

En tanto, la lista Multicolor del Suteba La Plata anunció que se suma a la medida de fuerza. En diálogo con La Redonda 100.3, la docente y miembro de ese gremio, Patricia Rios, precisó que "nosotros, no siendo el gremio que convoca al paro, decidimos sumarnos y convocar a no trabajar en la jornada de hoy. Motivos para parar sobran. Las razones son infinitas. Por ejemplo, la falta de cobertura de cargos. Eso significa recarga laboral. Y ni hablar de los salarios, que no nos alcanza. Todo eso hizo que hoy, en la escuela en la que trabajo, los docentes pararan masivamente, sin conocer si quiera al gremio que convoca".

La entrevista completa, en el audio adjunto: