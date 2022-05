Dr. Enrique Rifourcat: "Hay un leve repunte de contagios de Covid en La Plata"

El secretario de Salud de La Plata señaló que el incremento está en sintonía con los datos estadísticos de las últimas dos semanas a nivel nacional. "Lo importante es que los contagios de hoy son de muy baja gravedad, con menor sintomatología".

El Ministerio de Salud reportó 111 muertes por coronavirus y 11.443 contagios en la última semana en la Argentina, con lo que suman 128.653 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.083.673 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria indicó que son 339 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 39,7% en el país.

En diálogo con La Redonda 100.3, el secretario de Salud municipal, Dr. Enrique Rifourcat, señaló que "en La Plata estamos observando un leve repunte en el número de casos, que está en sintonía con lo que viene pasando a nivel provincial y nacional. La Provincia de Buenos Aires cerró las últimas dos semanas con incrementos de contagios".

No obstante, Rifourcat destacó que no se trata de un número significativo. "Terminamos la semana pasada con un promedio diario de 23 casos. No es un número importante pero sí hace que el tema del coronavirus se empiece a instalar nuevamente. Pero lo más importante a observar, más allá de los números, es el comportamiento que está teniendo el virus en los pacientes que se contagian. Los casos que vemos hoy son de muy baja gravedad, con menor sintomatología":

