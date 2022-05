Ricardo Zielinski: "¿Un cruce con Gimnasia? En su momento se verá, ahora lo más importante es Nacional"

AUDIO. El DT Pincha habló en vísperas del juego de mañana, por la Copa Libertadores. Aunque también fue consultado sobre un hipotético clásico, en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

El director técnico de Estudiantes, Ricardo Zielinski, brindó este mediodía su habitual conferencia de prensa previa a los partidos. En este caso, habló en vísperas del juego ante Nacional de Montevideo, mañana, en Uno, por la Copa Libertadores. Aunque, además, el Ruso fue consultado sobre un hipotético cruce con Gimnasia, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Sobre el choque copero, Zielinski dijo que "vamos a jugar como lo venimos haciendo. Y con respecto al equipo, lo vamos a dar mañana. Matías Pellegrini está un poquito complicado y Gustavo Del Prete está bastante bien".

En otro orden, habló del receso que quince días que se viene en el certamen continental. "Nos va a venir tener dos semanas sin Copa Libertadores para bajar la carga que venimos teniendo. Pero ahora lo más importante para nosotros es el partido de mañana", expresó.

Por otro lado, fue consultado sobre las declaraciones del entrenador de Gimnasia, Néstor Gorosito, y su deseo de enfrentar a Estudiantes en la Copa de la Liga, tal como "Pipo" lo manifestó el viernes tras la goleada a Patronato: "Llegado el momento se verá, no tendríamos ningún inconveniente. Para hoy por hoy, en la cabeza de todos nosotros no hay otra cosa que no sea el partido con Nacional", subrayó.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: