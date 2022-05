Reclamo piquetero: "Un Salario Básico Universal permitiría que no haya ningún indigente en la Argentina"

AUDIO. Dina Sánchez, secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se refirió a la situación social y a la convocatoria a una masiva Marcha Federal por tres días, impulsada por organizaciones sociales enfrentadas con el Gobierno.

La Marcha Federal Piquetera ya tiene fecha. Las columnas de las organizaciones sociales enfrentadas con el Gobierno Nacional partirán de las principales ciudades de la Argentina el 10 de mayo, continuarán el viaje durante el 11 y desembocarán a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, el 12 de mayo.

El lema de la convocatoria es “Por trabajo y por salario; contra el hambre y la pobreza”. La movilización, que pretende convocar a unos 300.000 manifestantes, tuvo su origen en la decisión del presidente Alberto Fernández, a través del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, de no extender el programa Potenciar Trabajo a más beneficiarios. En actualidad, 1.200.000 personas son acreedoras al plan por el cual se perciben 16.500 pesos por cuatro horas de contraprestación laboral en las Unidades de Gestión.

Dina Sánchez, secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), admitió que se enteró de la marcha por los medios". No obstante, en declaraciones que formuló en La Redonda 100.3, dijo que "el nivel de conflictividad actual va a continuar si no se dan respuestas concretas a la situación social. Se debería avanzar en un Salario Básico Universal, lo que permitiría que no haya ningún indigente en la Argentina. Si se avanzara con ese tipo de políticas, los conflictos se pausarían, al menos".

"Las demandas necesitan una respuesta ahora, rápida. No sirve que algunos políticos nos digan que de acá a diez años se van a crear dos millones de puestos de trabajo", subrayó.

La entrevista completa, en el audio adjunto: