Luciano Lollo, en su presentación oficial en Estudiantes: "Ya quiero estar disponible para el partido del fin de semana"

AUDIO. El defensor proveniente de Banfield brindó este mediodía su primera conferencia de prensa como jugador del Pincha. Sus expectativas, su visión del club y su relación con Ricardo Zielisnki, quien ya lo dirigió en Belgrano de Córdoba.

Luciano Lollo, el primer refuerzo que sumó Estudiantes en el presente mercado de pases, brindó este mediodía su primera conferencia como integrante del plantel que dirige Ricardo Zielinski. El defensor central llega proveniente de Banfield y firmó su vínculo con el Pincha hasta diciembre de 2023.

En su presentación oficial, Lollo comenzó resaltando que se encuentra "muy feliz de poder estar en Estudiantes". Al respecto, subrayó que "vengo con muchas expectativas, disfrutando estar en una institución con tanta historia. Es un paso muy importante en mi carrera. Lo tomo como una hermosa oportunidad para volver a estar en un alto nivel. Y se que llego a un plantel con grandes jugadores, que han hecho un gran semestre. Yo vengo a acoplarme para sumar desde el lugar que me toque".

En otro orden, el defensor, de 35 años, habló de su relación con Zielinski, quien ya lo dirigió cuando era jugador de Belgrano de Córdoba. "Es cierto que hace bastante que no me dirige, más o menos diez años, pero con Ricardo tenemos una gran relación. Sus equipos siempre han jugado de la misma manera y para mí es una ventaja conocerlo, aunque asumo que habrá competencia por el puesto y eso uno se lo tiene que ganar en el día a día, para poder estar entre los once".

Sobre su llegada al plantel Pincha, admitió que "todo se dio muy rápido. Hace una semana me enteré del interés de Estudiantes por contratarme y por suerte se resolvió favorablemente". Y agregó: "Este es mi segundo día de entrenamiento en el club, estoy conociendo la forma de trabajar (del cuerpo técnico) y ya quiero estar disponible para el fin de semana".

La conferencia de prensa de Lollo completa, en el audio adjunto: