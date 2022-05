Liliana Chelli y la receta para tener un duende en casa: "Realmente existen, están entre nosotros"

AUDIO. Es conocida como "la duendóloga de los famosos". Y lleva 40 años intentando demostrar la existencia de hadas, duendes y gnomos. "Hay un montón de cosas alrededor nuestro que no vemos, yo recomiendo creer para ver", subrayó.

Liliana Chelli tiene 61 años y es duendóloga. Sí, estudia a los duendes, a las hadas y a los gnomos. Y lleva 40 años intentando demostrar la existencia de estos seres. "Realmente están entre nosotros, tienen un contacto muy grande con la naturaleza y la cuidan, por eso también se los denomina elementales", comienza diciendo en diálogo con La Redonda 100.3.

"No hace falta nada extremo para conectarse con estos seres. Yo siempre digo que en esto no es ver para creer, sino creer para ver", subrayó. Y para reafirmar su teoría, recordó que "siempre han estado presente en la literatura infantil, desde Shakespeare hasta García Ferré. ¿Qué cuento infantil no ha tenido un gnomo, un duende, un hada?".

Durante la entrevista radial, Chelli sostuvo que "todos nacemos con un ángel de la guarda, eso lo creemos, más allá de cuestiones religiosas. Pero en cierto momento de nuestra vida, luego de sufrir frustraciones, traiciones, etc., podemos llegar a convocar a un ángel terrestre, un ángel ecológico. Y empezamos a darnos la oportunidad de creer en algo más que nos proteja. Así comienza el camino para tener un duende en casa".

A los escépticos, la especialista recomienda conectarse con la naturaleza para darse la chance de entrar en contacto con los duendes: "Yo los invito a que vayan a algún lugar que no esté muy trillado por el ser humano, se sienten en medio de una arboleda o cerca de un lago, cierren los ojos y entren en la misma vibra de la naturaleza tratando de escuchar los sonidos del silencio, y allí, de a poquito, comenzarán a tener sensaciones que los acercarán a ellos".

No obstante, admitió que uno puede sentir la presencia de duendes sin irse tan lejos. "Las radios y los teatros están llenas de duendes. En esos lugares yo sentí muchas presencias. A veces algunos lo confunden con fantasmas o almas en pena, Es cierto que hay un montón de cosas alrededor nuestro que no vemos".

La entrevista completa, en el audio adjunto: