Dr. Gastón Quintans, de la AMP: "Hace dos años que venimos siendo vapuleados por el IOMA"

AUDIO. El secretario de la Agremiación Médica Platense afirmó que "cada vez que pedimos un ajuste de honorarios al Instituto terminamos arreglando a la baja, como en el 2021". El conflicto por la actualización de los honorarios sigue sin encontrar una solución. Los profesionales de la salud no descartan nuevas protestas.

El conflicto de los médicos platenses con el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) sigue sin encontrar una solución y no se descarta que haya nuevas protestas de los profesionales de la salud que integran la Agremiación Médica Platense (AMP).

En los últimos días hubo un encuentro entre las partes. Según trascendió, IOMA no modificó la propuesta que había realizado a la AMP, esto es 36 por ciento en tres tramos para todas las prestaciones y un 30 por ciento extra por el uso de herramientas digitales para las consultas. En ese marco, desde la Agremiación volvieron a rechazar esa oferta.

En diálogo con La Redonda 100.3, el secretario de la AMP, Dr. Gastón Quintans, expresó que "hace dos años que venimos siendo vapuleados por el Instituto, desde que empezó la pandemia. Cada vez que pedimos un ajuste de honorarios terminamos arreglando a la baja, como fue en el 2021. Los datos son más que claros. Hay un montón de cuestiones en los cuales el IOMA no termina de avanzar y los freeza. Si repasamos, no hemos sacado nada en concreto que beneficie a los agremiados".

Sobre la última oferta salarial realizada por el Instituto y que los médicos ya rechazaron, Quintans puntualizó que "el uso de herramientas digitales para las consultas es de difícil cumplimiento para los médicos, entonces no podemos interpretar como un incremento a ese 30 por ciento extra, porque es absolutamente variable. Hay muchos pacientes que no manejan ni siquiera una casilla de mail, no saben que es un token, y eso hace que el médico no pueda implementar el uso de esas herramientas digitales en al menos el 70 por ciento de las consultas, como se pide":

La entrevista completa, en el audio adjunto: