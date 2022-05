Manuel Castro, figura ante Nacional: "Es hermoso como se vive la Copa Libertadores en este club"

AUDIO. Su primer gol en el certamen continental valió un triunfo, clave en las aspiraciones de Estudiantes para avanzar a los octavos de final. En "El Equipo Deportivo", el uruguayo contó las sensaciones que le genera defender los colores albirrojos en un torneo que siempre es especial para el Pincha.

El uruguayo Manuel Castro compartió su alegría luego de convertir su primer gol en la Copa Libertadores, que este martes significó el triunfo de Estudiantes ante Nacional de Montevideo, en Uno. Además, fue una de las figuras del Pincha, que hilvanó su octava victoria consecutiva en condición de local, contabilizando ambas competencias.

En declaraciones que formuló en "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, Castro admitió que el partido ante Nacional "fue duro, bien de Copa. El clima tenso que había en las tribunas se transmitía hacia el campo de juego".

Sobre su buen momento futbolístico, señaló que "en los últimos partidos me sentí con la confianza necesaria, algo que no me pasaba desde antes de la lesión. Estoy contento, porque vengo trabajando para esto".

Y volvió a referirse a la histórica relación entre la Copa y el Pincha. "Cuando llegué, los referentes del plantel nos contaban a los más jóvenes sobre lo lindo que era jugar este torneo en Estudiantes", expresó. "Hoy lo estoy viviendo y la verdad es que es hermoso como se vive la Copa Libertadores en este club. Me gusta como lo vive la gente y el ambiente que se genera en la cancha":

La entrevista completa, en el audio adjunto: