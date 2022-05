El futuro de Nicolás Contín, tras la lesión: "Tengo ganas de seguir jugando en Gimnasia"

AUDIO. El delantero está transitando la última etapa de su recuperación, tras la grave lesión que sufrió en octubre del año pasado, durante un partido contra Independiente. "Solo pienso en recuperarme para volver a estar bien y demostrar que estoy para seguir", precisó.

El 11 de octubre del año pasado, Gimnasia obtenía un buen empate en Avellaneda ante Independiente. Sin embargo, el punto conseguido esa noche le salió carísimo al Lobo, porque perdió por lesión a uno de sus delanteros.

Su 9, Nicolás Contin, quien se había retirado a los pocos minutos de juego con un gran dolor en su rodilla derecha, sufrió una grave lesión que aún lo mantiene inactivo. El diagnóstico fue rotura de ligamentos. Afuera de las canchas entre seis y ocho meses, intervención quirúrgica mediante.

A casi siete meses de la noche de la lesión, Contín volvió a dialogar con "El Equipo Deportivo", en La Redonda 100.3. "Yo no llevo la cuenta de cuánto pasó desde la lesión porque si no me vuelvo loco. Uno, cuando ya empieza a sentirse bien, quiere jugar pero está claro que todavía falta que madure el injerto que me hicieron. Primero llegará el alta médica y luego el alta deportiva, que es otra cosa. Me dicen que para junio ya podría volver".

Sobre su continuidad en el Lobo, el delantero sostuvo que "tengo ganas de seguir jugando en Gimnasia. En el club pasé por momentos difíciles, pero ahora solo pienso en recuperarme para volver a estar bien y demostrar que estoy para seguir".

La entrevista completa, en el audio adjunto: